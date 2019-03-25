В ходе личного досмотра у одной из задержанных был обнаружен сверток с наркотическим средством – героином, общей массой 100 граммов...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотиков.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Щелковском шоссе задержали двоих женщин в возрасте 37 и 43 лет. В ходе личного досмотра у одной из задержанных был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством – героином, общей массой 100 граммов. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73