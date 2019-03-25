Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, обнародовало доклад, подготовленный по итогам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, обнародовало доклад, подготовленный по итогам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.Основной вывод доклада — отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа, передает ТАСС."… спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года".Спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России.Расследованием вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году России с мая 2017 года занимался года бывший директор ФБР Мюллер. Президент США Дональд Трамп, его помощники и российская сторона неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании.