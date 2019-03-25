Стало известно, кто повесил картину с изображением российской императрицы Александры Федоровны на выставке Николай II. Семья и престол.

Стало известно, кто повесил картину с изображением российской императрицы Александры Федоровны на выставке "Николай II. Семья и престол".Ранее сообщалось о любопытном явлении в Государственном историческом музее в Москве, когда картину не украли, а наоборот – повесили. Начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова рассказала, что группа неизвестных повесила собственную картину на выставке. Работу при осмотре обнаружили и сняли.Журналисты МК признались, что сделали ради проверки систем безопасности музея. Они специально выбрали известную фотографию императрицы работы Александра Ягельского. К изображению пририсовали "тревожную кнопку", которую выдают смотрителям на случай ЧП.Аналогичную акцию в 2005 году провел легендарный Бэнкси. Он повесил в 16 музеях свои работы, многие остались незамеченными.Экспозицию "Николай II. Семья и престол", приуроченную к 150-летию императора и 100-летию со дня гибели, можно будет посмотреть до 15 апреля, передает ТАСС.