Согласно сообщениям некоторых СМИ, Юрий Николаев попал в больницу в результате обморока. Якобы популярный телеведущий получил сотрясение мозга и ушибы.

Согласно сообщениям некоторых СМИ, Юрий Николаев попал в больницу в результате обморока. Якобы популярный телеведущий получил сотрясение мозга и ушибы.По некоторым данным, Юрий Николаев внезапно почувствовал себя плохо и упал в обморок. Во время падения шоумен сильно ударился головой. В больнице, куда госпитализировали популярного телеведущего, ему диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы на лице.Сообщалось, что медики поставили Юрию Николаеву диагноз "синокопальное состояние", то есть внезапная потеря сознания, которую нельзя предсказать. Предполагается, что причина кроется в плохом состоянии сосудов головного мозга 70-летнего телеведущего, передает .Интересно, что когда журналисты связались с самим Юрием Николаевым, чтобы выяснить подробности, то трубку взяла его супруга Элеонора. "Юрий Александрович в хорошем состоянии, ничего он не терял", – сообщила репортерам жена Николаева. Позже прокомментировал информацию о срочной госпитализации и сам телеведущий. "Всем, кто знает меня и помнит меня, огромное спасибо за беспокойство. Все хорошо, я постараюсь вас не подвести", – сказал Юрий Николаев, не опровергнув, но и не подтвердив тревожные данные.Отметим, что долгое время Юрий Николаев ведет борьбу с онкологическим заболеванием. Ранее телеведущий рассказывал в интервью, что его недуг очень коварен – он не раз отступал, но потом возвращался вновь. Шоумен полагает, что его заболевание может быть наследственным, ведь от рака умерла его мать.