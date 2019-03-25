Автогонщик Мик Шумахер, который в прошлом году стал чемпионом Формулы-3 и теперь выступает классом выше за команды Prema, уже в этом сезоне опробует за рулем болид Королевских гонок, семикратным чемпионом которых является его отец Михаэль Шумахер.

Автогонщик Мик Шумахер, который в прошлом году стал чемпионом "Формулы-3" и теперь выступает классом выше за команды Prema, уже в этом сезоне опробует за рулем болид "Королевских гонок", семикратным чемпионом которых является его отец Михаэль Шумахер.Инсайдеры "Формулы-1" сообщают, что сын знаменитого немецкого чемпиона будет участвовать в тестовых заездах в Бахрейне, которые пройдут 2 и 3 апреля. Издание AutoBild сообщает, что Шумахер-младший займет место за рулем автомобиля формулической команды Alfa Romeo. Мику прочат будущее в "Ф-1", но в этом году он предпочел "Формулу-2".