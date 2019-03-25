Президент США Дональд Трамп ликует на своей странице в Twitter. Это реакция на выводы минюста США по итогам российского расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которые полностью оправдывают американского президента.

Президент США Дональд Трамп ликует на своей странице в Twitter: "Нет сговора, нет воспрепятствования правосудию, полное и безоговорочное оправдание".Это реакция на выводы минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера, которые полностью оправдывают американского президента, передает РИА Новости.Генпрокурор США Уильям Барр, изучив материалы спецпрокурора, не усмотрел в действиях президента США нарушений. Теперь Барру предстоит решить, можно ли публиковать полную версию доклада или отредактированную. Кроме того, нужно определить, выкладывать доклад в открытый доступ или же передать его только в конгресс.Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера длилось около двух лет. Главной целью было определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией.