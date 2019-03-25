Президент США Дональд Трамп ликует на своей странице в Twitter. Это реакция на выводы минюста США по итогам российского расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которые полностью оправдывают американского президента.
Президент США Дональд Трамп ликует на своей странице в Twitter: "Нет сговора, нет воспрепятствования правосудию, полное и безоговорочное оправдание".
Это реакция на выводы минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера, которые полностью оправдывают американского президента, передает РИА Новости.
Генпрокурор США Уильям Барр, изучив материалы спецпрокурора, не усмотрел в действиях президента США нарушений. Теперь Барру предстоит решить, можно ли публиковать полную версию доклада или отредактированную. Кроме того, нужно определить, выкладывать доклад в открытый доступ или же передать его только в конгресс.
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера длилось около двух лет. Главной целью было определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией.