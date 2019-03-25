Этери Тутберидзе рассказала о тяжелом периоде в своей жизни.
Заслуженный тренер России – вопреки советам друзей – опубликовала в соцети
откровенное письмо.
Этери Тутберидзе рассказала о тяжелом периоде в своей жизни.
Заслуженный тренер России – вопреки советам друзей – опубликовала в соцети
откровенное письмо.
Победы подопечных на Олимпиаде 2018 года
совпали с самым тяжелым периодом в жизни тренера. За сутки до отъезда команды
на сборы ее мать частично парализовало, позже врачи обнаружили у нее рак мозга.
"В день моего отъезда на сборы перед Олимпиадой, у моей
мамы случился удар. Частичная парализация, позже оказалось – рак головного
мозга. Моя дочь живет в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной.
Слезы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве, в одиночестве. Борьба
за жизнь матери. Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают
в глаза, ищут ответную радость, а ее как будто нет", – призналась
Тутберидзе.
Известие о смерти матери стало шоком даже
для ее друзей – наставница до последнего скрывала информацию о ее недуге. Тренер
призналась, что только спустя полгода смогла заговорить об этом и найти в себе
силы двигаться дальше.
Тяжелый период совпал у наставницы с профессиональными проблемами:
от нее ушла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, затем другие ученицы –
Полина Цурская, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова. Некоторые эксперты обвинили
заслуженного тренера в том, что она неможет работать со спортсменами, которые
переходят из юниорского возраста во взрослую жизнь, напоминает StarHit.
"Говорят, что Бог дает нам по заслугам и силам.
Господи, я благодарна тебе, что многолетняя работа принесла плоды, и дай нам
силы, чтобы перелистнуть эту страницу", – подвела итог Этери Тутберидзе.
написала это письмо около года назад.
Однако друзья не советовали ей публиковать его – они считали, что это покажет
людям слабость тренера. Этери Тутберидзе решилась на этот пост теперь, когда еще
одна ее подопечная – Алина Загитова – стала чемпионкой мира.