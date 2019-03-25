Этери Тутберидзе рассказала о тяжелом периоде в своей жизни. Заслуженный тренер России – вопреки советам друзей – опубликовала в соцети откровенное письмо.

Этери Тутберидзе рассказала о тяжелом периоде в своей жизни.Заслуженный тренер России – вопреки советам друзей – опубликовала в соцетиоткровенное письмо.Победы подопечных на Олимпиаде 2018 годасовпали с самым тяжелым периодом в жизни тренера. За сутки до отъезда командына сборы ее мать частично парализовало, позже врачи обнаружили у нее рак мозга."В день моего отъезда на сборы перед Олимпиадой, у моеймамы случился удар. Частичная парализация, позже оказалось – рак головногомозга. Моя дочь живет в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной.Слезы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве, в одиночестве. Борьбаза жизнь матери. Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядываютв глаза, ищут ответную радость, а ее как будто нет", – призналасьТутберидзе.Известие о смерти матери стало шоком дажедля ее друзей – наставница до последнего скрывала информацию о ее недуге. Тренерпризналась, что только спустя полгода смогла заговорить об этом и найти в себесилы двигаться дальше.Тяжелый период совпал у наставницы с профессиональными проблемами:от нее ушла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, затем другие ученицы –Полина Цурская, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова. Некоторые эксперты обвинилизаслуженного тренера в том, что она неможет работать со спортсменами, которыепереходят из юниорского возраста во взрослую жизнь, напоминает StarHit."Говорят, что Бог дает нам по заслугам и силам.Господи, я благодарна тебе, что многолетняя работа принесла плоды, и дай намсилы, чтобы перелистнуть эту страницу", – подвела итог Этери Тутберидзе.написала это письмо около года назад.Однако друзья не советовали ей публиковать его – они считали, что это покажетлюдям слабость тренера. Этери Тутберидзе решилась на этот пост теперь, когда ещеодна ее подопечная – Алина Загитова – стала чемпионкой мира.