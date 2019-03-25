У футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появился защитник.
Тележурналист Дмитрий Киселев вступился за дебоширов.
У футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появился защитник.
Тележурналист Дмитрий Киселев вступился за дебоширов.
В своей программе "Вести недели" Киселев напомнил о
призыве Владимира Путина не злоупотреблять такой мерой пресечения, как арест. В
связи с этим журналист обратился к тем, от кого зависят судьбы людей.
"Надо выдавливать из себя маленького Сталина", – предложил следователям
и судьям Киселев.
Одним из примеров необоснованного содержания в СИЗО ведущий
назвал историю с Мамаевым и Кокориным. "Неужели
пьяные похождения двух футболистов за один вечер столь трудно распутать? Все
свидетели и потерпевшие понятны, никаких хитроумных схем", – возмущался
Киселев тем, что футболисты с октября прошлого года сидят за решеткой.
Журналист полагает, что такая пауза в тренировках на поле
для профессионального спортсмена просто губительна, грозит потерей формы и
сломом судьбы. Киселев предложил оштрафовать дебоширов "на миллионы
долларов каждого" и из этой суммы половину перечислить в счет государству,
а другую – в качестве компенсации пострадавшим.
Видимо, услышав Киселева, следствие по делу
сообщило сегодня, 25 марта, что расследование их дела завершено. Обвинительное заключение
утвердил прокурор, оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Спортсменам
и двум их соучастникам инкриминируют три статьи – хулиганство, побои и нанесение
легкого вреда здоровью.
Напомним, что 7 октября 2018 года избили в
Москве гражданина водителя ведущей Первого канала и двух чиновников
Минпромторга. Спустя три дня футболистов отправили в "Бутырку", где
они находятся до сих пор. Все апелляции адвокатов спортсменов суд отклонял, несколько раз продлевая
им срок ареста.