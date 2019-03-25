У футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появился защитник. Тележурналист Дмитрий Киселев вступился за дебоширов.

У футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появился защитник.Тележурналист Дмитрий Киселев вступился за дебоширов.В своей программе "Вести недели" Киселев напомнил опризыве Владимира Путина не злоупотреблять такой мерой пресечения, как арест. Всвязи с этим журналист обратился к тем, от кого зависят судьбы людей."Надо выдавливать из себя маленького Сталина", – предложил следователями судьям Киселев.Одним из примеров необоснованного содержания в СИЗО ведущийназвал историю с Мамаевым и Кокориным. "Неужелипьяные похождения двух футболистов за один вечер столь трудно распутать? Всесвидетели и потерпевшие понятны, никаких хитроумных схем", – возмущалсяКиселев тем, что футболисты с октября прошлого года сидят за решеткой.Журналист полагает, что такая пауза в тренировках на поледля профессионального спортсмена просто губительна, грозит потерей формы исломом судьбы. Киселев предложил оштрафовать дебоширов "на миллионыдолларов каждого" и из этой суммы половину перечислить в счет государству,а другую – в качестве компенсации пострадавшим.Видимо, услышав Киселева, следствие по делусообщило сегодня, 25 марта, что расследование их дела завершено. Обвинительное заключениеутвердил прокурор, оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Спортсменами двум их соучастникам инкриминируют три статьи – хулиганство, побои и нанесениелегкого вреда здоровью.Напомним, что 7 октября 2018 года избили вМоскве гражданина водителя ведущей Первого канала и двух чиновниковМинпромторга. Спустя три дня футболистов отправили в "Бутырку", гдеони находятся до сих пор. Все апелляции адвокатов спортсменов суд отклонял, несколько раз продлеваяим срок ареста.