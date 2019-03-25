Выдача российских паспортов жителям непризнанных республик
Донбасса способна остановить войну на юго-востоке Украины. Такое мнение
высказал украинский экономист Александр Охрименко.
Выдача российских паспортов жителям непризнанных республик
Донбасса способна остановить войну на юго-востоке Украины. Такое мнение
высказал украинский экономист Александр Охрименко.
Единственный способ остановить войну в Донбассе – это
признание Россией двух республик и выдача их жителям российских паспортов. "Россия
признает ДНР и ЛНР, включает их в Евразийский экономический союз, раздаёт
российские паспорта, устанавливает деловые экономические отношения, и тогда,
действительно, войны не будет", – заявил Охрименко в эфире телеканала
"Россия 1".
Другой сценарий развития событий на Украине озвучил старший
научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков. Он
предложил возвращать украинские территории в Россию по частям, начиная с
регионов, население которых больше всего этого ждет.
Эксперт привел в качестве примера вернувшийся окончательно Крым
и наполовину российский Донбасс. "Кто ощущает себя русскими, для кого
Россия – матушка, а Украина – мачеха, те должны стать частью России", – сказал
Марчуков.
Между тем идея выдачи жителям ДНР и ЛНР
обсуждается уже давно. На минувшей неделе появились сообщения, что этот процесс
вот-вот начнется. Первыми получат паспорта представители госструктур, силовики
и пенсионеры, а потом все остальные граждане.
"На территорию Донбасса уже завезли порядка
полумиллиона бланков. Выдача документов будет происходить в рамках проекта
упрощенной системы получения гражданства для соотечественников", – сообщил
военный корреспондент телеканала "Россия 1" Семен Пегов, ссылаясь на
источники в силовых структурах.
Напомним, что в 2018 году Владимиром Путиным был подписан закон,
позволяющий выдавать соотечественникам, которые проживают
в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией, где
происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.