Выдача российских паспортов жителям непризнанных республик Донбасса способна остановить войну на юго-востоке Украины. Такое мнение высказал украинский экономист Александр Охрименко.

Выдача российских паспортов жителям непризнанных республикДонбасса способна остановить войну на юго-востоке Украины. Такое мнениевысказал украинский экономист Александр Охрименко.Единственный способ остановить войну в Донбассе – этопризнание Россией двух республик и выдача их жителям российских паспортов. "Россияпризнает ДНР и ЛНР, включает их в Евразийский экономический союз, раздаётроссийские паспорта, устанавливает деловые экономические отношения, и тогда,действительно, войны не будет", – заявил Охрименко в эфире телеканала"Россия 1".Другой сценарий развития событий на Украине озвучил старшийнаучный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков. Онпредложил возвращать украинские территории в Россию по частям, начиная срегионов, население которых больше всего этого ждет.Эксперт привел в качестве примера вернувшийся окончательно Крыми наполовину российский Донбасс. "Кто ощущает себя русскими, для когоРоссия – матушка, а Украина – мачеха, те должны стать частью России", – сказалМарчуков.Между тем идея выдачи жителям ДНР и ЛНРобсуждается уже давно. На минувшей неделе появились сообщения, что этот процессвот-вот начнется. Первыми получат паспорта представители госструктур, силовикии пенсионеры, а потом все остальные граждане."На территорию Донбасса уже завезли порядкаполумиллиона бланков. Выдача документов будет происходить в рамках проектаупрощенной системы получения гражданства для соотечественников", – сообщилвоенный корреспондент телеканала "Россия 1" Семен Пегов, ссылаясь наисточники в силовых структурах.Напомним, что в 2018 году Владимиром Путиным был подписан закон,позволяющий выдавать соотечественникам, которые проживаютв странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией, гдепроисходят вооруженные конфликты или смена политического режима.