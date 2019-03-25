Президентские выборы на Украине внесли разлад в семью лидера предвыборной гонки, актера Владимира Зеленского. Политические амбиции юмориста не вдохновили его супругу, Елену Зеленскую. Она выступила резко против авантюры мужа.
Президентские выборы на Украине внесли разлад в семью лидера предвыборной гонки, актера Владимира Зеленского. Политические амбиции юмориста не вдохновили его супругу, Елену Зеленскую. Она выступила резко против авантюры мужа.
По ее признанию, она "агрессивно противилась"
участию Зеленского в президентской гонке. "Потому что это очень тяжелый
проект – даже не проект, другое направление в жизни", – заявила супруга
актера в интервью телеканалу ICTV.
Женщина отметила, что изначально была в курсе намерений
супруга, однако в "лишнюю информацию" ее старались не посвящать. Тем
не менее, призналась Зеленская, с выбором мужа она смирилась.
По ее словам, когда она поняла, что назад дороги нет, то
постаралась успокоиться. "Мне кажется, пока получается", – сказала
она. Впрочем, к победе мужа, по ее признанию, она все равно пока не готова.
Участие в предвыборной гонке стало неожиданностью
для многих украинцев. Человек, никогда не имевший дело с политикой, вдруг
замахнулся на главный государственный пост.
Многие задаются вопросом: быть может, комику не стоило даже
начинать борьбу за президентский пост? В недавнем интервью сам Зеленский
признался, что хотел отказаться от выборов в пользу музыканта Святослава
Вакарчука.
Несмотря на критику, юморист находится на пике популярности.
За неделю до президентских выборов на Украине – 2019 его рейтинг составляет
около 30%. Эксперты полагают, что у есть реальные шансы возглавить
страну.