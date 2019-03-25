Президентские выборы на Украине внесли разлад в семью лидера предвыборной гонки, актера Владимира Зеленского. Политические амбиции юмориста не вдохновили его супругу, Елену Зеленскую. Она выступила резко против авантюры мужа.

Президентские выборы на Украине внесли разлад в семью лидера предвыборной гонки, актера Владимира Зеленского. Политические амбиции юмориста не вдохновили его супругу, Елену Зеленскую. Она выступила резко против авантюры мужа.По ее признанию, она "агрессивно противилась"участию Зеленского в президентской гонке. "Потому что это очень тяжелыйпроект – даже не проект, другое направление в жизни", – заявила супругаактера в интервью телеканалу ICTV.Женщина отметила, что изначально была в курсе намеренийсупруга, однако в "лишнюю информацию" ее старались не посвящать. Темне менее, призналась Зеленская, с выбором мужа она смирилась.По ее словам, когда она поняла, что назад дороги нет, топостаралась успокоиться. "Мне кажется, пока получается", – сказалаона. Впрочем, к победе мужа, по ее признанию, она все равно пока не готова.Участие в предвыборной гонке стало неожиданностьюдля многих украинцев. Человек, никогда не имевший дело с политикой, вдругзамахнулся на главный государственный пост.Многие задаются вопросом: быть может, комику не стоило даженачинать борьбу за президентский пост? В недавнем интервью сам Зеленскийпризнался, что хотел отказаться от выборов в пользу музыканта СвятославаВакарчука.Несмотря на критику, юморист находится на пике популярности.За неделю до президентских выборов на Украине – 2019 его рейтинг составляетоколо 30%. Эксперты полагают, что у есть реальные шансы возглавитьстрану.