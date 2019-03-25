Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении А. Кокорина и П. Мамаева, а также двоих соучастников...
"Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении А. Кокорина и П. Мамаева, а также двоих соучастников, по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"), 116 ("Побои") и 213 ("Хулиганство") УК РФ", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.