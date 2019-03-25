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<a href="https://33live.ru/novosti/25-03-2019-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-kokorina-i-mamaeva-a-takzhe-ix-souchastnikov-napravleno-v-sud.html" target="_blank">Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева, а также их соучастников направлено в суд</a> - Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении А. Кокорина и П. Мамаева, а также двоих соучастников...