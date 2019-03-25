ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Рудомана Алексея Андреевича, 07.08.1938 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Рудомана Алексея Андреевича, 07.08.1938 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 31.12.2009.Приметы: на вид 70-80 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы седые, нос прямой, губы тонкие.Был одет: пальто коричневого цвета, брюки темного цвета, сапоги черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29