33-летняя гимнастка сообщила на своей странице в Instagram, что отправляется с сыном в путешествие. Ляйсан Утяшева заинтриговала поклонников.

33-летняя гимнастка сообщила на своейстранице в Instagram, что отправляется с сыном в путешествие. Ляйсан Утяшевазаинтриговала поклонников.Спортсменкав кадре позирует в джинсах, джемпере и кожаной куртке. Рядомс ней стоит Роберт, который придерживает их вещи. С собой мама и сын взялидва рюкзака и два чемодана."Путешественникив деле. Ваши предположения, куда мы? У папы там скоро концерт.P.S. большой чемодан Роберта, собирал сам", – (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – прим. ред.) подписала фото Ляйсан Утяшева. Подписчикипринялись гадать: куда же без мужа отправилась знаменитость.Известно,что Павел Воля в ближайшие дни выступит в Израиле. Поэтому фолловерыпредположили, что именно туда и отправилась Ляйсан Утяшева с ребенком.Многие отметили, что наследник и Павла Волизаметно повзрослел. "Супер красивая мама! Восхищаюсь", "А парень то ужеподрос... на Пашу похож", "Какой уже большой!!! Как здорово!!!! Пусть деткирастут большими и здоровыми", "Чужие дети быстро растут))) Недавно вроде читаличто у вас сын родился, а он уже вырос", – прокомментировали снимок пользователисоцсети.Напомним, у и40-летнего Павла Воли двое детей. Звездная пара старается нечасто показыватьсвоих наследников публике.