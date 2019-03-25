33-летняя гимнастка сообщила на своей
странице в Instagram, что отправляется с сыном в путешествие. Ляйсан Утяшева
заинтриговала поклонников.
33-летняя гимнастка сообщила на своей
странице в Instagram, что отправляется с сыном в путешествие. Ляйсан Утяшева
заинтриговала поклонников.
Спортсменка
в кадре позирует в джинсах, джемпере и кожаной куртке. Рядом
с ней стоит Роберт, который придерживает их вещи. С собой мама и сын взяли
два рюкзака и два чемодана.
"Путешественники
в деле. Ваши предположения, куда мы? У папы там скоро концерт.
P.S. большой чемодан Роберта, собирал сам", – (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) подписала фото Ляйсан Утяшева. Подписчики
принялись гадать: куда же без мужа отправилась знаменитость.
Известно,
что Павел Воля в ближайшие дни выступит в Израиле. Поэтому фолловеры
предположили, что именно туда и отправилась Ляйсан Утяшева с ребенком.
Многие отметили, что наследник и Павла Воли
заметно повзрослел. "Супер красивая мама! Восхищаюсь", "А парень то уже
подрос... на Пашу похож", "Какой уже большой!!! Как здорово!!!! Пусть детки
растут большими и здоровыми", "Чужие дети быстро растут))) Недавно вроде читали
что у вас сын родился, а он уже вырос", – прокомментировали снимок пользователи
соцсети.
Напомним, у и
40-летнего Павла Воли двое детей. Звездная пара старается нечасто показывать
своих наследников публике.