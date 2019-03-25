Итоги подвели в региональной службе родовспоможения

Итоги подвели в региональной службе родовспоможенияВо Владимирской области в 2018 году в учреждениях родовспоможения приняли больше 12 тысяч родов, родилось более 12150 живых детей. Об этом сообщает официальный сайт облздрава.Во Владимирской области, согласно статистике прошлого года, заметно снизился уровень младенческой смертности - он составил 4,9 промилле на тысячу родившихся живыми. Кроме того, впервые в истории 33-го региона в 2018 году не зарегистрировали ни одного случая материнской смертности во время родов.