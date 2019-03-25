На ключевую должность в экономическом блоке обладминистрации претендовали пятеро

На ключевую должность в экономическом блоке обладминистрации претендовали пятероВ администрации Владимирской области прошёл открытый конкурс на замещение вакантной должности директора департамента инвестиций.«Важная задача – включить кадровые лифты, дать возможность талантливым и грамотным людям заявить о себе. Каждому претенденту мы должны предоставить абсолютно равные условия», – считает глава региона Владимир Сипягин.На ключевую должность в экономическом блоке обладминистрации претендовали пятеро:начальник юридического отдела Центра государственной кадастровой оценки области Сергей Ивонтьев,бывший генеральный директор компании «Александров Девелопмент» Денис Леонтьев,заместитель главы администрации Судогодского района Андрей Наумов,председатель комитета экономического развития обладминистрации Владимир Ольховэкс-директор территориального обособленного подразделения компании «КЛМ групп» Сергей Пасмуров.Кандидаты рассказали о себе и представили свои программы развития инвестиционного потенциала Владимирской области. Затем члены комиссии, в которую входили представители администрации и независимые эксперты, задали претендентам несколько сложных вопросов. Конкурс проходил в присутствии СМИ.Решение конкурсной комиссии объявят на этой неделе.