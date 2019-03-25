Злоумышленники зашли в подъезд и, дергая ручки дверей, обнаружили незакрытую дверь и вошли в чужую квартиру...

Полицейские патрульно-постовой службы совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении из квартиры имущества и денежных средств путем совершения грабежа.В полицию поступило сообщение о квартирном грабеже на Новослободской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего приезжего мужчину. Установлено, что хозяин квартиры – 50-летний москвич, вышел на лестничную площадку покурить, а когда вернулся, обнаружил, что дверь в квартиру открыта, и внутри находятся двое граждан. Один из них убежал с похищенным имуществом и денежными средствами, другого он сумел закрыть в квартире и вызвал полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали второго подозреваемого – 35-летнего приезжего. У злоумышленника изъята часть похищенного. Как выяснилось, мужчины зашли в подъезд и, дергая ручки дверей, обнаружили незакрытую дверь и вошли в квартиру.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60