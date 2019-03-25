Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшегоВо Владимирской области произошло ДТП, унесшее две жизни. Утром 25 марта на на 4 километре автомобильной дороги «Дубки - Киржач» в Киржачском районе столкнулись два транспортных средства.По предварительной информации, 49-летний водитель, управляя автомобилем «Рено», допустил выезд на «встречку», где врезался в пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Кольчугино - Киржач».В результате ДТП погибли водитель и пассажир джипа.В настоящее время движение на данном участке дороги затруднено. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.