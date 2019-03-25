Участники обсудили меры профилактики противоправных деяний, совершаемых в сфере микрофинансирования...

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по г. Москве при участии коллег из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции состоялся круглый стол, в ходе которого участники обсудили меры профилактики противоправных деяний, совершаемых в сфере микрофинансирования.Вот некоторые примеры, на которые гражданам стоит обратить внимание.Представители сомнительных организаций посредством агрессивной настойчивой рекламы и дальнейшего непосредственного общения с людьми вводят последних в заблуждение. Якобы после заключения договора займа денежных средств им будут обеспечены выплаты процентов (достаточно высоких) за пользование заемными деньгами. Однако мошенники не обладают необходимыми возможностями выполнять условия договоров. В результате чего потерпевшим деньги не возвращают. Или, к примеру, гражданам сообщается ложная информация о деятельности организации, которая якобы направлена на осуществление услуг по микрофинансированию населения на выгодных условиях - предоставление микрозаймов на короткий срок под высокий процент под залог недвижимого имущества (квартиры). При заключении договоров займа лица, представляющие организацию, пользуясь правовой безграмотностью граждан, вводят их в заблуждение относительно суммы, указанной в договоре и выданной фактически. Заключение подобных договоров, как правило, влечет за собой последующее отчуждение имущества потерпевшего.Гражданам следует обратить внимание, что деятельность подобных организаций характеризуется следующими признаками:- массированная рекламная компания;- обещание высоких доходов;- договор составляется таким образом, чтобы запутать вкладчика или заемщика;- при заключении договора граждан отвлекают, не дают сосредоточиться.Что необходимо:- выяснить, что пишут в сети Интернет о данной конкретной организации;- ознакомится с наличием у организации правоустанавливающих документов и иных разрешительных документов на указанный вид деятельности;- изучить условия договора и его содержание. Обратить внимание на мелкий шрифт.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73