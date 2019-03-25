А пока жителей деревни, которым потребуется помощь врача, будут возить в Мезиновскую амбулаторию

А пока жителей деревни, которым потребуется помощь врача, будут возить в Мезиновскую амбулаториюПоздним вечером 23 марта в деревне Демидово Гусь-Хрустального района полностью сгорел фельдшерско-акушерский пункт. К счастью, никто не пострадал. Площадь пожара составила почти 200 квадратных метров, последствия пожара ликвидировали 9 человек на 5 спецмашинах.В своём телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова рассказала, что вместо сгоревшего деревянного ФАПа в деревне построят новый.Строительство нового медучреждения в Демидово планировали на 2022 год, но сейчас, чтобы 750 человек, из них 125 детей - не остались без медицинской помощи, сроки перенесут.Ну а пока жителей деревни, которым потребуется помощь врача, будут возить в Мезиновскую амбулаторию. Кроме того, в населённый пункт организуют выезды мобильного ФАПа. Рассматривают и вариант с временным размещением медицинского кабинета в помещении правления колхоза, поскольку в деревне есть постоянный фельдшер.