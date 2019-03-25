Доклад Мюллера, который сейчас активно обсуждают в США, не содержит ничего нового. Этот документ, конечно, реабилитирует Дональда Трампа. В целом же действия комиссии Мюллера напоминают поиски несуществующей черной кошки в темной комнате.

Доклад Мюллера, который сейчас активно обсуждают в США, несодержит ничего нового. Этот документ, конечно, реабилитирует Дональда Трампа.В целом же действия комиссии Мюллера напоминают поиски несуществующей чернойкошки в темной комнате.все так же содержит обвинения в адрес России оее вмешательстве в американские выборы. Все эти выводы спецпрокурора США несостоятельныи безосновательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Обвинения, которые по-прежнему звучат в адрес России вплане вмешательства в выборные дела США – мы считаем их несостоятельными. Ибодаже та краткая информация, которая указана в этой выжимке, не имеет под собойникаких оснований", – подчеркнул Песков.Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что самого докладаМюллера никто так и не видел. Обществу представлена лишь некая выжимка, резюмедокумента. Так что комментировать в деталях творчество комиссии Мюллера вМоскве не могут. В то же время, Песков напомнил неизменную позицию России."Наша страна не вмешивалась во внутренние дела другихстран, в том числе США, включая электоральные процессы. Не вмешивается и неимеет в виду вмешиваться и категорически против вмешательства других стран внаши внутренние дела", – приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.Напомним, Минюст США опубликовал основные выводы по итогам "российского расследования". В документе указано,что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года – это делали российскиехакеры. В то же время, с Трампа обвинения сняты: утверждается, что американскийпрезидент в сговоре с Россией не состоял.Председатель комитета Госдумы по международным делам ЛеонидСлуцкий назвал "внутриполитической реабилитациейамериканского президента". Его поддержал эксперт из Института США и КанадыРАН Владимир Васильев – по его словам, выводы комиссии Мюллера открывают перед ДональдомТрампом перспективы выдвижения на второй срок. К сожалению, в отношенияхВашингтона и Москвы публикация доклада Мюллера едва ли что-то изменит, считаютэксперты.