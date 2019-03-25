Доклад Мюллера, который сейчас активно обсуждают в США, не
содержит ничего нового. Этот документ, конечно, реабилитирует Дональда Трампа.
В целом же действия комиссии Мюллера напоминают поиски несуществующей черной
кошки в темной комнате.
Доклад Мюллера, который сейчас активно обсуждают в США, не
содержит ничего нового. Этот документ, конечно, реабилитирует Дональда Трампа.
В целом же действия комиссии Мюллера напоминают поиски несуществующей черной
кошки в темной комнате.
все так же содержит обвинения в адрес России о
ее вмешательстве в американские выборы. Все эти выводы спецпрокурора США несостоятельны
и безосновательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Обвинения, которые по-прежнему звучат в адрес России в
плане вмешательства в выборные дела США – мы считаем их несостоятельными. Ибо
даже та краткая информация, которая указана в этой выжимке, не имеет под собой
никаких оснований", – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что самого доклада
Мюллера никто так и не видел. Обществу представлена лишь некая выжимка, резюме
документа. Так что комментировать в деталях творчество комиссии Мюллера в
Москве не могут. В то же время, Песков напомнил неизменную позицию России.
"Наша страна не вмешивалась во внутренние дела других
стран, в том числе США, включая электоральные процессы. Не вмешивается и не
имеет в виду вмешиваться и категорически против вмешательства других стран в
наши внутренние дела", – приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.
Напомним, Минюст США опубликовал основные выводы по итогам "российского расследования". В документе указано,
что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года – это делали российские
хакеры. В то же время, с Трампа обвинения сняты: утверждается, что американский
президент в сговоре с Россией не состоял.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид
Слуцкий назвал "внутриполитической реабилитацией
американского президента". Его поддержал эксперт из Института США и Канады
РАН Владимир Васильев – по его словам, выводы комиссии Мюллера открывают перед Дональдом
Трампом перспективы выдвижения на второй срок. К сожалению, в отношениях
Вашингтона и Москвы публикация доклада Мюллера едва ли что-то изменит, считают
эксперты.