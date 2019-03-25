В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест

В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест.Как сообщили RT, основное увеличение для бакалавров и специалистов предусмотрено в таких областях, как Искусство и культура, Гуманитарные науки, Науки об обществе, Математика и естественные науки, Образование и педагогические науки, Инженерное дело, технологии и технологические науки, Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, Здравоохранение и медицинские науки.Бюджетных мест должно стать больше также для магистров направлений Образование и педагогические науки, Искусство и культура, Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки.В пресс-службе Минобрнауки отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям. При этом в пресс-службе ведомства не уточнили, на сколько именно будет увеличена квота.Всего на 2019 год запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, добавили в Минобрнауки.Ранее стало известно, что в Минобрнауки планируют узаконить высшее самообразование.