Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем «Лексус», после чего выехал на тротуар...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту дорожно-транспортного происшествия в Новой Москве, в результате которого погибли двое пешеходов.Как сообщалось ранее, водитель автомобиля «БМВ», осуществляя движение по ул. Александры Монаховой в сторону Калужского шоссе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напротив д. 15 по Фитаревской улице совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем «Лексус», после чего по инерции продолжил движение, выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов, которые шли в сторону автобусной остановки.В результате происшествия 34-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, еще двое пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в медицинские учреждения г. Москвы, один из которых впоследствии скончался.Подозреваемый виновник происшествия был задержан на месте. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый житель столицы.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28