Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем «Лексус», после чего выехал на тротуар...
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту дорожно-транспортного происшествия в Новой Москве, в результате которого погибли двое пешеходов.
Как сообщалось ранее, водитель автомобиля «БМВ», осуществляя движение по ул. Александры Монаховой в сторону Калужского шоссе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напротив д. 15 по Фитаревской улице совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем «Лексус», после чего по инерции продолжил движение, выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов, которые шли в сторону автобусной остановки.
В результате происшествия 34-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, еще двое пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в медицинские учреждения г. Москвы, один из которых впоследствии скончался.
Подозреваемый виновник происшествия был задержан на месте. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый житель столицы.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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