Мальчика доставили в местную больницу

Мальчика доставили в местную больницуВ своём телеграмм-канале пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова сообщила, что днём 24 марта в Муромскую районную больницу поступил 8-летний ребенок с серьёзными ожогами уха и лица. Выяснилось, что мальчик развёл костёр у своего дома в деревне Благовещенское. И оказался рядом при взрыве канистры с бензином.В больницу ребёнка привезли родители. В учреждении, сообщает Ольга Петрова, мальчику оказали медпомощь и направили на амбулаторное лечение.