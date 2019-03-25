За это наказали и гендиректора

За это наказали и гендиректораМуромская прокуратура установила, что бухгалтер предприятия «РадиоМех», занимающееся металлообработкой, не предоставил сведения о наличии задолженности по зарплате.Ранее прокуратура выявила задолженность перед 96 сотрудниками суммой около 2 миллионов рублей. Гендиректор привлекли к административной ответственности, он получил штраф в 20 тысяч рублей.Теперь же и главный бухгалтер ООО «РадиоМех» привлечен к ответственности за сокрытие данных о задолженности по зарплате. Административный штраф составил 10 тысяч рублей.