У них пропали 20 тысяч рублей

У них пропали 20 тысяч рублейВ середине марта в дежурную часть полиции обратилась 52-летняя жительница Мурома, рассказавшая, что из её квартиры украли деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Прибывшие на место происшествия правоохранители не обнаружили следов взлома входной двери или окон, однако женщина утверждала, что у нее пропали 20 тысяч рублей.Полицейские провели комплекс специальных мероприятий и установили причастность к хищению денежных средств 20-летней возлюбленной сына потерпевшей.Девушка во всем призналась, пояснив, что несколько месяцев назад украла у своего сожителя ключи от квартиры, в которой проживают его родители. Дождавшись момент, когда хозяев не будет дома, подозреваемая пришла в квартиру и взяла деньги.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.