Девушка похитила ключи от квартиры и, пользуясь отсутствием хозяев, проникла в жилище, чтобы совершить хищение.

В середине марта в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратилась 52-летняя местная жительница, сообщившая, что из её квартиры похищены деньги.Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили следов взлома входной двери или окон, однако заявительница утверждала, что из квартиры пропали 20 000 рублей.Оперативники провели комплекс специальных мероприятий, в результате которого через несколько дней установили причастность к хищению денежных средств 20-летней сожительницы сына потерпевшей.Фигурантка в содеянном созналась, пояснив, что несколько месяцев назад похитила у своего сожителя ключи от квартиры, в которой проживают его родители. Дождавшись момент, когда хозяева будут отсутствовать, подозреваемая проникла в квартиру и похитила деньги, которые впоследствии потратила на личные нужды.19 марта в отношении подозреваемой следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).