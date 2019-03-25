На место Андрея Малого пришёл Размик Арустамян

На место Андрея Малого пришёл Размик АрустамянУ главного владимирской перевозчика АДМ сменился генеральный директор.Решение о ротации в руководящем составе транспортной компании произошло согласно протоколу общего собрания собственников компании, сообщают наши коллеги из «Зебра ТВ» со ссылкой на отдел кадров компании.Новый генеральный директор Размик Арустамян официально приступил к исполнению своих обязанностей с 22 марта. Приказ о назначении подписали, нового руководителя представили коллективу предприятия.