Участница шоу Comedy Woman разместила в Instagram серию откровенных снимков, на которых она позирует топлесс. Пользователи не смогли пройти мимо такого пикантного поста и поделились своими мыслями.

Участница шоу Comedy Woman разместила в Instagram серию откровенных снимков, на которых она позирует топлесс. Пользователи не смогли пройти мимо такого пикантного поста и поделились своими мыслями.На черно-белых фотографиях актриса запечатлена с короткой стрижкой и ножницами в руках. В подписи к посту звезда в шутку назвала себя "женщиной-фриком" и указала стилистов и визажистов, которые помогли создать ей такой сумасшедший образ.Подписчики пришли в восторг от интимных снимков Екатерины Варнавы. "Очень загадочная. Команда – молодец! Но без такой шикарной модели у них ничего бы не получилось! Умничка!", "Боже мой! Какая ты красоточка!", "Бомба", "Мне очень нравитесь вы как внешне, так и внутренне. Оставайтесь собой", – отмечали они.Но не обошлось и без негативных замечаний. Некоторые пользователи спрашивали, когда звезда обратиться к пластическим хирургам, чтобы исправить свои недостатки. "Нос не хотите прооперировать?", – написал один из подписчиков.Напомним, недавно телеведущая стала гостьей Youtube-шоу Comment Out. Артистка должна была оставить обидный комментарий о продюсере Максиме Фадееве под последней публикацией в Instagram спортсмена Федора Емельяненко. отказалась сделать это, и тогда ее соперник, хореограф Мигель, срезал с нее бюстгальтер.