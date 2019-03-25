Около 30% жителей нашей страны страдают различными
психическими заболеваниями. Весеннее обострение для них – явление знакомое и
тяжелое.
Около 30% жителей нашей страны страдают различными
психическими заболеваниями. Весеннее обострение для них – явление знакомое и
тяжелое.
О том, как бороться с
обострением психических расстройств, рассказал зампред комитета Госдумы по
охране здоровья Николай Говорин.
Депрессия, бессонниця, снижение настроения, повышенная раздражительность и
конфликтность – эти состояния знакомы, к сожалению, многим. "Порядка миллиона
человек у нас в стране имеют инвалидность по психическим заболеваниям. Весной
некоторые виды психических расстройств чаще манифестируют", – цитирует Говорина
По его словам, врачи проводят профилактику, в
частности, . Парламентарий отметил важность системы
диспансеризации больных. Кроме того, он поделился тем, как сохранить
психическое здоровье.
По словам Говорина, очень важно избегать не только в период весеннего обострения, но и в другое время, алкоголя и
других психоактивных веществ, курения, беспорядочных половых связей, нужно
стараться вести здоровый образ жизни. Эксперт отметил, что большое значение для
психического здоровья человека имеет семья, а также повышение благосостояния
россиян.
Ранее
Николай Говорин предложил работодателям
поощрять некурящих сотрудников. Он считает, что такие люди имеют право на
дополнительный отпуск.