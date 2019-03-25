Около 30% жителей нашей страны страдают различными психическими заболеваниями. Весеннее обострение для них – явление знакомое и тяжелое.

Около 30% жителей нашей страны страдают различнымипсихическими заболеваниями. Весеннее обострение для них – явление знакомое итяжелое.О том, как бороться собострением психических расстройств, рассказал зампред комитета Госдумы поохране здоровья Николай Говорин.Депрессия, бессонниця, снижение настроения, повышенная раздражительность иконфликтность – эти состояния знакомы, к сожалению, многим. "Порядка миллионачеловек у нас в стране имеют инвалидность по психическим заболеваниям. Веснойнекоторые виды психических расстройств чаще манифестируют", – цитирует ГоворинаПо его словам, врачи проводят профилактику, вчастности, . Парламентарий отметил важность системыдиспансеризации больных. Кроме того, он поделился тем, как сохранитьпсихическое здоровье.По словам Говорина, очень важно избегать не только в период весеннего обострения, но и в другое время, алкоголя идругих психоактивных веществ, курения, беспорядочных половых связей, нужностараться вести здоровый образ жизни. Эксперт отметил, что большое значение дляпсихического здоровья человека имеет семья, а также повышение благосостоянияроссиян.РанееНиколай Говорин предложил работодателямпоощрять некурящих сотрудников. Он считает, что такие люди имеют право надополнительный отпуск.