Исходя из нововведений, траты на СМИ станут больше уже в этом году

Исходя из нововведений, траты на СМИ станут больше уже в этом годуНа официальном интернет-портале правовой информации опубликовали постановление администрации 33-го региона, в котором указали «О мерах по повышению информированности населения о социально-экономическом развитии области на 2017-2022 гг».Исходя из нововведений, траты на СМИ увеличат уже в этом году. В прежнем документе в 2019-2021 годы из бюджета обласим на пиар власти в прессе выделяли по 27,3 млн рублей. Теперь же в 2019 году на эти цели потратят 51,6 млн, а в 2020-2021 годы увеличат до 53,6 млн рублей.Также в период с 2019 по 2022 год планируют увеличить такие показатели, как информированность жителей региона о социально-экономическом развитии области (с 40 до 43%) и удовлетворенность доступностью информации (с 30 до 33%).Кроме того, в указанный период планируют уменьшить объём информации в электронных СМИ. В 2019 году он составит 11,5 тысяч минут вещания, в последующих годах всего 6 тысяч минут.