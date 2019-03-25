Внук Аллы Пугачевой отправился в отпуск в Нью-Йорк. Вместе с супругой Аленой Красновой Никита Пресняков прогулялся по городу и заглянул в бар.

Внук Аллы Пугачевой отправился в отпуск в Нью-Йорк. Вместе ссупругой Аленой Красновой Никита Пресняков прогулялся по городу и заглянул в бар.В Stories своего Instagram Никита опубликовал несколько видеозаписейс поездки. Пресняков показал подписчикам известную в Бруклине скейтерскую точку,а также клуб в котором он когда-то работал барменом.Позже вместе с супругойвнук Примадонны посетил кабак, где насладился отличной музыкой. Судя по записям в микроблоге молодые люди оттянулись по полной.Отметим, что Краснова также радует подписчиков снимками изШтатов. Модель рассказала в личном микроблоге, что очень любит бывать в Нью-Йорке."Я готова возвращаться сюда снова и снова, а возможно,остаться навсегда… Во всем абсолютно "наш" город. Последний раз мы были вНью-Йорке три года назад… Все так изменилось! Столько всего интересногопостроили! Программа у нас более чем насыщенная, главное – все успеть!" – написаласупруга .Отметим, что зимние каникулы супруги провели на Бали. Покавнук Аллы Пугачевой не думает обзаводиться потомством. Никита много работает,он сам обеспечивает себя и жену. Ранее отпрыск знаменитости занимался съемкой имонтажом, а после создал видеопродакшен-компанию, которая приносит ему доход. Параллельноявляется солистом музыкального коллектива MULTIVERSE.