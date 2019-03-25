Внук Аллы Пугачевой отправился в отпуск в Нью-Йорк. Вместе с
супругой Аленой Красновой Никита Пресняков прогулялся по городу и заглянул в бар.
Внук Аллы Пугачевой отправился в отпуск в Нью-Йорк. Вместе с
супругой Аленой Красновой Никита Пресняков прогулялся по городу и заглянул в бар.
В Stories своего Instagram Никита опубликовал несколько видеозаписей
с поездки. Пресняков показал подписчикам известную в Бруклине скейтерскую точку,
а также клуб в котором он когда-то работал барменом.
Позже вместе с супругой
внук Примадонны посетил кабак, где насладился отличной музыкой. Судя по записям в микроблоге молодые люди оттянулись по полной.
Отметим, что Краснова также радует подписчиков снимками из
Штатов. Модель рассказала в личном микроблоге, что очень любит бывать в Нью-Йорке.
"Я готова возвращаться сюда снова и снова, а возможно,
остаться навсегда… Во всем абсолютно "наш" город. Последний раз мы были в
Нью-Йорке три года назад… Все так изменилось! Столько всего интересного
построили! Программа у нас более чем насыщенная, главное – все успеть!" – написала
супруга .
Отметим, что зимние каникулы супруги провели на Бали. Пока
внук Аллы Пугачевой не думает обзаводиться потомством. Никита много работает,
он сам обеспечивает себя и жену. Ранее отпрыск знаменитости занимался съемкой и
монтажом, а после создал видеопродакшен-компанию, которая приносит ему доход. Параллельно
является солистом музыкального коллектива MULTIVERSE.