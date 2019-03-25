Корректировка счетов ждёт жителей 457 многоквартирных домов
Корректировка счетов ждёт жителей 457 многоквартирных домов
В мартовских квитанциях за отопление «ЭнергосбыТ Плюс» пересчитает плату за тепло по итогам 2018 года. Корректировка счетов ждёт жителей 457 многоквартирных домов в столице Владимирской области.
Причем, для жильцов 197 домов сумму в квитанции уменьшат на общую сумму 31,5 млн рублей, - величину для каждого абонента корректировки укажут отдельной строкой. А вот владимирцам, живущим в 260 домах, преподнесут неприятный сюрприз – им доначислят за отопление в общей сложности 32 млн рублей.
Подробный расчёт размера корректировки по каждому дому предоставят управляющим компаниям, ТСЖ и старшим по домам. Также данную информацию доставят вместе со счетами-квитанциями всем клиентам, которым выполнят доначисление.
Мы готовы предоставить рассрочку всем, у кого вырастет плата за отопление: если размер корректировки по сравнению с квитанцией за март 2018 года вырастет более чем на 25%, рассрочку на оплату услуги автоматически предоставим на 12 месяцев.