Корректировка счетов ждёт жителей 457 многоквартирных домов

Корректировка счетов ждёт жителей 457 многоквартирных домовВ мартовских квитанциях за отопление «ЭнергосбыТ Плюс» пересчитает плату за тепло по итогам 2018 года. Корректировка счетов ждёт жителей 457 многоквартирных домов в столице Владимирской области.Причем, для жильцов 197 домов сумму в квитанции уменьшат на общую сумму 31,5 млн рублей, - величину для каждого абонента корректировки укажут отдельной строкой. А вот владимирцам, живущим в 260 домах, преподнесут неприятный сюрприз – им доначислят за отопление в общей сложности 32 млн рублей.Подробный расчёт размера корректировки по каждому дому предоставят управляющим компаниям, ТСЖ и старшим по домам. Также данную информацию доставят вместе со счетами-квитанциями всем клиентам, которым выполнят доначисление.Мы готовы предоставить рассрочку всем, у кого вырастет плата за отопление: если размер корректировки по сравнению с квитанцией за март 2018 года вырастет более чем на 25%, рассрочку на оплату услуги автоматически предоставим на 12 месяцев.