Там можно было купить даже аттестат за 9 класс

Там можно было купить даже аттестат за 9 классВ ходе проверок, владимирская прокуратура выявила ряд сайтов, на которых можно было купить документы о прохождении обучения. На интернет-ресурсах предлагали и диплом высшего и средне специального образования, и даже аттестат за 9 и 11 классы.Документы можно было оформить на любой год на выбор заказчика, предусмотрели даже возможность заказа чистого бланка, который можно заполнить самостоятельно.Прокуратура передала заявление в суд. Административные исковые находятся в стадии рассмотрения.