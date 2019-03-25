О местонахождении мальчика неизвестно с 23 марта

О местонахождении мальчика неизвестно с 23 мартаВо Владимирской области третий день ищут 14-летнего Максима Боровкова. К поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».Когда мальчика видели в последний раз, он был одет в тёмно-синюю куртку, синие джинсы, тёмно-синюю шапку и чёрные ботинки.Его приметы: рост 176 сантиметров, тёмно-русые волосы, серые глаза.Всех, кто знает хоть что-то о местонахождении Максима Боровкова, просят позвонить:в УМВД России по Владимирской области по телефонам 02 или 102волонтёрам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по телефонам 8-800-700—54-52 или 112.