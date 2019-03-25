После публикации снимка с обручальным кольцом поклонники не перестают обсуждать имя возможного возлюбленного телеведущей. Недавно им удалось наконец выяснить, кто стал женихом Ольгой Бузовой.

После публикации снимка с обручальным кольцом поклонники не перестают обсуждать имя возможного возлюбленного телеведущей. Недавно им удалось наконец выяснить, кто стал женихом Ольгой Бузовой.В конце августа прошлого года стартовало шоу "Замуж за Бузову". Исполнительница должна была выбрать будущего супруга среди пятнадцати достойных претендентов. Победителем стал Денис Лебедев – сыровар из Суздаля.Однако их отношениям не суждено было продлиться долго. Влюбленные расстались через несколько месяцев после окончания проекта. Причиной стало темное прошлое мужчины: бывшие возлюбленные Дениса обвинили его в обмане и многочисленных изменах.После разрыва Ольга Бузова долгое время была одинока и никак не комментировала личную жизнь в разговоре с журналистами. Однако несколько дней назад звезда решила прервать молчание и опубликовала в Stories в Instagram видеозапись, на которой она демонстрирует кольцо на безымянном пальце.Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Пока одни пользователи расспрашивали саму певицу о новом избраннике, другие стали искать возможных женихов в социальных сетях. Многие уверены, что им стал бывший участник шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков.В минувшее воскресенье, 24 марта, мужчина опубликовал в Instagram пост, в котором поздравил матьс днем рождения. "С днем рождения, теща!", – написал он и добавил видеозапись, на которой он едет в машине с Ириной и поет композицию телеведущей, передает издание "".