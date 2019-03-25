После публикации снимка с обручальным кольцом поклонники не перестают обсуждать имя возможного возлюбленного телеведущей. Недавно им удалось наконец выяснить, кто стал женихом Ольгой Бузовой.
После публикации снимка с обручальным кольцом поклонники не перестают обсуждать имя возможного возлюбленного телеведущей. Недавно им удалось наконец выяснить, кто стал женихом Ольгой Бузовой.
В конце августа прошлого года стартовало шоу "Замуж за Бузову". Исполнительница должна была выбрать будущего супруга среди пятнадцати достойных претендентов. Победителем стал Денис Лебедев – сыровар из Суздаля.
Однако их отношениям не суждено было продлиться долго. Влюбленные расстались через несколько месяцев после окончания проекта. Причиной стало темное прошлое мужчины: бывшие возлюбленные Дениса обвинили его в обмане и многочисленных изменах.
После разрыва Ольга Бузова долгое время была одинока и никак не комментировала личную жизнь в разговоре с журналистами. Однако несколько дней назад звезда решила прервать молчание и опубликовала в Stories в Instagram видеозапись, на которой она демонстрирует кольцо на безымянном пальце.
Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Пока одни пользователи расспрашивали саму певицу о новом избраннике, другие стали искать возможных женихов в социальных сетях. Многие уверены, что им стал бывший участник шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков.
В минувшее воскресенье, 24 марта, мужчина опубликовал в Instagram пост, в котором поздравил матьс днем рождения. "С днем рождения, теща!", – написал он и добавил видеозапись, на которой он едет в машине с Ириной и поет композицию телеведущей, передает издание "".