Пять лет Владимир Зеленский обещает встать на колени перед Владимиром Путиным, но пока не сделал этого. Сегодня комик сказал, что не отказывается от своих слов.

Пять лет Владимир Зеленский обещает встать на колени перед ВладимиромПутиным, но пока не сделал этого. Сегодня комик сказал, что не отказывается отсвоих слов.Журналисты припомнили актеру сделанное им в 2014 годузаявление о том, что он готов встать на колени перед российским президентом,только бы никто не ставил на колени Украину. Шоумен сказал, что и сейчас готовна все ради этого.Странно слышать подобные заявления от человека, который помогалденьгами националистическим батальонам, воюющим в Донбассе против мирных жителей.Также удивляет такой пассаж Зеленского после его слов о возвращении Крыма всостав Украины, который возможен только в случае смены власти в России.Тем временем Зеленский вырвался в лидеры предвыборной кампаниина Украине, его уже никто не догонит. Рейтинг поддержки актера превысил 30%, вто время, как за действующего президента готовы проголосовать не более 17%украинцев. У лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко потенциальный электоратне превышает 13%. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, одним туром они не ограничатся.Между тем эксперты уверены в том, что Владимир Зеленский пройдет вовторой тур выборов, даже если растеряетчасть преимущества. Правда, есть одно "но" – достаточно большая частьграждан Украины еще не определились, за кого они будут голосовать.