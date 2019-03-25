Экс-возлюбленная известного
рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции. Алена Шишкова на один вечер
превратилась в куклу Барби.
Экс-возлюбленная известного
рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции. Алена Шишкова на один вечер
превратилась в куклу Барби.
В этом году известная по
всему миру игрушка отмечает 60-летие. В честь юбилея бренд, выпускающий
игрушку, объединился с компанией по производству одежды. Лицом коллаборации
стала известная модель Алена Шишкова.
В один из торговых центров
были помещены декорации, в которых позировала экс-зазноба Тимати. После
мероприятия в Instagram Шишкова опубликовала снимки с презентации. Алена
позирует в огромной коробке, напоминающей ту, в которой обычно продается кукла Барби.
Мнения интернет-обывателей
по поводу этого снимка разделились. Одним фото понравилось, у других же кадр
вызвал оторопь. Кто-то из фолловеров модели назвал снимок жутким, а саму
Шишкову упрекнул в злоупотреблении пластикой.
"**** , вся уже
переделанная вдоль и поперек (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я подумала это кукла на фото 😄 😍", "Беспалевные
превращения в куклы:))", "Это ли не объективация женщины как пластиковой
куклы", "Как две капли воды", "Я подумал это манекен", "Ого, круто!
Очень, при очень похожа", – писали пользователи Сети.
Напомним, несколько лет назад Алена Шишкова встречалась с
Тимати. У пары родилась дочь Алиса, однако до ЗАГСа они так и не дошли. Сейчас рэпер и модель находятся в дружеских
отношениях, недавно, например, они вместе организовали торжество своей
наследнице – их отпрыску исполнилось пять.