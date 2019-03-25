Продюсер Ласкового мая взбешен заявлением Сергея Шнурова.
Андрей Разин готов заплатить пять миллионов рублей тому, кто проучит солиста
группы Ленинград.
Продюсер "Ласкового мая" взбешен заявлением Сергея Шнурова.
Андрей Разин готов заплатить пять миллионов рублей тому, кто проучит солиста
группы "Ленинград".
Разин резко отреагировал на слова Шнурова о Москве. По
словам продюсера, любой уважающий себя житель столицы должен "при первой же
встрече набить ему рожу". Он не понимает, почему мэр Москвы Сергей Собянин и
руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин все еще не
отреагировали на заявление певца.
"При Сталине Шнурова
давно бы расстреляли. Тому из коренных москвичей, кто разобьет этому подонку
рожу, я готов дать премию пять миллионов рублей и защищать его в суде", – сказал
Разин.
Ранее в студии ток-шоу "Зенит", которое
транслировалось на канале Z+, сравнил Москву с женским половым органом. По словам
артиста, столица "круглая, размазана и волосатая".
Санкт-Петербург же, по мнению вокалиста, – это мужской
город, так как на карте похож на мужское достоинство. "Поэтому кто кого *** —
тут совершенно не нужно думать!" – улыбаясь, сказал зрителям. Об этом
сообщает .
Редакция "Дни.ру" напоминает, что любого
рода призывы к насилию или иным противоправным действиям преследуются по закону. Более того,
пожелавший осуществить задумку Разина рискует получить срок по статьям Уголовного
кодекса: "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Побои".