Продюсер Ласкового мая взбешен заявлением Сергея Шнурова. Андрей Разин готов заплатить пять миллионов рублей тому, кто проучит солиста группы Ленинград.

Продюсер "Ласкового мая" взбешен заявлением Сергея Шнурова.Андрей Разин готов заплатить пять миллионов рублей тому, кто проучит солистагруппы "Ленинград".Разин резко отреагировал на слова Шнурова о Москве. Пословам продюсера, любой уважающий себя житель столицы должен "при первой жевстрече набить ему рожу". Он не понимает, почему мэр Москвы Сергей Собянин ируководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин все еще неотреагировали на заявление певца."При Сталине Шнуровадавно бы расстреляли. Тому из коренных москвичей, кто разобьет этому подонкурожу, я готов дать премию пять миллионов рублей и защищать его в суде", – сказалРазин.Ранее в студии ток-шоу "Зенит", котороетранслировалось на канале Z+, сравнил Москву с женским половым органом. По словамартиста, столица "круглая, размазана и волосатая".Санкт-Петербург же, по мнению вокалиста, – это мужскойгород, так как на карте похож на мужское достоинство. "Поэтому кто кого *** —тут совершенно не нужно думать!" – улыбаясь, сказал зрителям. Об этомсообщает .Редакция "Дни.ру" напоминает, что любогорода призывы к насилию или иным противоправным действиям преследуются по закону. Более того,пожелавший осуществить задумку Разина рискует получить срок по статьям Уголовногокодекса: "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Побои".