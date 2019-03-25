Умерший на руках у жены почтальон из английского Глостера
воскрес по пути в морг. Не находящие объяснения этому случаю медики называют
Жоао Араужо чудо-человеком.
Умерший на руках у жены почтальон из английского Глостера
воскрес по пути в морг. Не находящие объяснения этому случаю медики называют
Жоао Араужо "чудо-человеком".
начал неожиданно двигаться через 21 минуту
после того, как медики констатировали остановку сердца. Свидетелями чудесного
воскрешения пациента стали медсестры, которые везли его в морг.
До этого врачи сражались за жизнь Жоао шесть часов, но все
попытки были безуспешны. Они объявили почтальона умершим, о чем сообщили его
жене и детям. А началось все обычным утром рабочего дня 10 лет назад. 38-летний
Араужо вместе с женой сел в машину у дома. Внезапно его глаза закатились, а
руки крепко сжали руль. Перепугавшаяся супруга стала звать на помощь, соседи
вызвали скорую, которая и диагностировала остановку сердца.
Оправившись от шока после возвращения к
жизни, врачи отправили мужчину в реанимацию. Однако даже целый ряд тестов не
дал врачам ответа на вопрос, что произошло с Жоао. По их словам, у мужчины
внезапно восстановилось кровообращение.
Медики предупредили родственников , что у
мужчины может быть поврежден мозг из-за временной нехватки кислорода. Однако
Араужо вскоре вышел из комы, а через 3 недели как ни в чем не бывало отправился
на работу. Умерший, а затем воскресший почтальон из Глостера живет нормальной
жизнью и благодарит судьбу за счастливый случай. Хотя только теперь, спустя 10
лет, решил поделиться своей чудесной историей, пишет Daily Mail.