Умерший на руках у жены почтальон из английского Глостера воскрес по пути в морг. Не находящие объяснения этому случаю медики называют Жоао Араужо чудо-человеком.

Умерший на руках у жены почтальон из английского Глостеравоскрес по пути в морг. Не находящие объяснения этому случаю медики называютЖоао Араужо "чудо-человеком".начал неожиданно двигаться через 21 минутупосле того, как медики констатировали остановку сердца. Свидетелями чудесноговоскрешения пациента стали медсестры, которые везли его в морг.До этого врачи сражались за жизнь Жоао шесть часов, но всепопытки были безуспешны. Они объявили почтальона умершим, о чем сообщили егожене и детям. А началось все обычным утром рабочего дня 10 лет назад. 38-летнийАраужо вместе с женой сел в машину у дома. Внезапно его глаза закатились, аруки крепко сжали руль. Перепугавшаяся супруга стала звать на помощь, соседивызвали скорую, которая и диагностировала остановку сердца.Оправившись от шока после возвращения кжизни, врачи отправили мужчину в реанимацию. Однако даже целый ряд тестов недал врачам ответа на вопрос, что произошло с Жоао. По их словам, у мужчинывнезапно восстановилось кровообращение.Медики предупредили родственников , что умужчины может быть поврежден мозг из-за временной нехватки кислорода. ОднакоАраужо вскоре вышел из комы, а через 3 недели как ни в чем не бывало отправилсяна работу. Умерший, а затем воскресший почтальон из Глостера живет нормальнойжизнью и благодарит судьбу за счастливый случай. Хотя только теперь, спустя 10лет, решил поделиться своей чудесной историей, пишет Daily Mail.