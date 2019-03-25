Звезда культового сериала Бригада согласился на откровенное интервью. Павел Майков стал героем программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Звезда культового сериала "Бригада" согласился наоткровенное интервью. Павел Майков стал героем программы "Судьба человека"телеканала "Россия 1".Павел Майков познакомился с первой женой Екатериной в театре – онииграли влюбленных в мюзикле "Метро". Роман развивался стремительно, но уже черезгод после начала отношений артист понял, что это не его женщина. Когда ихобщему сыну Даниилу исполнилось два года, супруги решили развестись."Я считаю, что надо разводиться, когда дети совсем маленькие– годик-два… Так будет проще всем, и родителям, и детям", – заявил артист встудии программы "Судьба человека".Майков рассказал телеведущему Борису Корчевникову, что еговторой женой стала Мария Саффо. По словам Павла, в Марию он влюбился с первоговзгляда, однако более года он скрывал свои чувства – девушка была гражданскойженой его лучшего друга актера Михаила Горевого. Более того, его первая жена и Машабыли хорошими подругами, Саффо даже стала красной матерью Даниила."Она не была его женой, онипросто жили вместе. Она и не собиралась за него замуж. Меня долго держала всяэта ситуация. Полтора года длилась эта "Санта-барбара", – отметил артист встудии ток-шоу "Судьба человека".Майков отметил, что в техотношениях его возлюбленная не была счастлива. "Миша отвратительно вел себя сМашей, я не могу рассказать об этом. Но когда я понял, что это чувство взаимно,я понял, что уже ничего не могу скрывать", – рассказал артист.Второй брак звезды "Бригады"длится более 14 лет. Артист не жалеет, что когда-то предал друга и увел у него женщину."Михаил Горевой сделал все, чтобы в этой ситуации никто нечувствовал себя виноватым. Миша сделал столько дурацких поступков после этого,что напрочь лишил меня чувства вины. Рассказывал неправду, лгал здесь на программе,и еще на многих программах, куда он приходил и рассказывал об этой ситуации", -оправдывался Майков в беседе с ведущем шоу .У Павла и Марии пока нет общих детей, вместе они воспитываютсына артиста от первого брака Даниила. Супруги мечтают о малыше, однако покаребенка завести не получается. "Мы хотим детей, но мы не форсируем этуситуации. Видимо, за все нужно платить. И если Богу будет угодно, что они будут– они будут", – признается артист в студии программы .