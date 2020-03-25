На фоне эпидемии коронавируса и ситуации с курсом рубля аналитики корректируют свои прогнозы по падению российского авторынка: сейчас ожидается, что по итогам года спад продаж достигнет 20%. Ажиотажный спрос на автомобили схлынул, не успев начаться.

На фоне эпидемии коронавируса и ситуации с курсом рубля аналитики корректируют свои прогнозы по падению российского авторынка: сейчас ожидается, что по итогам года спад продаж достигнет 20%. Ажиотажный спрос на автомобили схлынул, не успев начаться.Официальные данные по продажам автомобилей в марте пока не опубликованы: месяц еще не кончился. Известно, что резкие изменения курса рубля спровоцировали приток покупателей в дилерские центры: россияне, опасающиеся обесценивания национальной валюты, спешили инвестировать имеющиеся рубли в автомобильное "железо".Однако сейчас, по данным издания "Газета.Ру", спрос уже пошел на спад: как заявили изданию источники в дилерской среде, активный интерес к покупке новых автомобилей уже утрачен. Более того, некоторые дилеры всерьез опасаются сокращения продаж сразу по нескольким причинам - тут и рост цен, и самоизоляция покупателей из-за коронавируса, и перебои с поставками автомобилей вследствие пандемии.В России станет легче получить льготный автокредит: новые условияВ руководстве некоторых российских компаний всерьез опасаются возможной приостановки производства. И дело не только в нарушении логистических цепочек, по которым на заводы поступают комплектующие: производители будут вынуждены сокращать объемы выпуска из-за резкого падения спроса. По подсчетам некоторых источников издания, число возможных покупателей в шоу-румах обеих столиц уже снизилось на 40%, а регионам ощутить это еще предстоит.Аналитики предполагают, что реальная статистика продемонстрирует падение рынка только в мае: мартовские показатели окажутся позитивными за счет всплеска спроса в начале месяца, и многие дилеры не преминут "перекинуть" часть достижений на апрель - чтобы и он показал некоторый плюс. А вот если ситуация в экономике не стабилизируется в ближайшее время, майские цифры окажутся заметно ниже. По разным оценкам, российский авторынок по итогам года ожидает спад от 15% до 30%.