В Москве представлено уникальное научное издание. Книга под названием На пороге войны. 1939 год посвящена тому историческому периоду, которому в последнее время политики отдельных стран усердно пытаются дать новую оценку. Сборник статей подготовлен при содействии Российского военно-исторического общества.

В Москве представлено уникальное научное издание. Книга под названием "На пороге войны. 1939 год" посвящена тому историческому периоду, которому в последнее время политики отдельных стран усердно пытаются дать новую оценку. Сборник статей подготовлен при содействии Российского военно-исторического общества.Историки из России, Белоруссии, Великобритании, Италии, Латвии, с Украины. Они все — коллективный автор этой книги "На пороге войны. 1939 год". События, интриги, смертельные и циничные игры. Факты, о которых многим сегодня хочется забыть."Хотел бы напомнить, что первыми договор с Германией подписала Польша. 1934 год — пакт Пилсудского-Гитлера. Никто это не осуждает. 1938 год — Франция. 1939 год — Дания, Литва, Эстония", — перечисляет пакты, заключенные разными странами с гитлеровской Германией историк.СССР — последнее государство в мире, которое заключило договор с нацистской Германией. И то, лишь после окончательного провала долгих, мучительно долгих переговоров с Лондоном и Парижем."Мы знаем, какая была позиция у Великобритании и Франции — ни о чем с Советами не договариваться, тянуть кота за хвост и ждать, пока Германия нападет на Советский Союз", — поясняет помощник российского президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Что греха таить, со Сталиным мировые лидеры общались куда менее охотно, чем с Гитлером. Точнее, с Гитлером общались, а со Сталиным — нет. Принципиально. А Сталин мечтал о второй Антанте — тройственном союзе. Он считал его стопроцентной гарантией от нацистской агрессии.Джеффри Робертс, профессор университета города Крок, пишет:"Именно советское требование о полномасштабном военном альянсе окончательно сорвало переговоры, когда англичане и французы не смогли обеспечить согласие Польши и Румынии на пропуск Красной Армии через свою территорию".И это лишь малая часть того, что натворила Польша, что и сделало ее первой жертвой нацизма в Европе. Отрицать это — значит глумиться над памятью собственных убитых, замученных граждан. Обвинять СССР в оккупации — не просто ложь, а историческое предательство."Если Советский Союз является агрессором и оккупантом, что должно было произойти? Польша должна была объявить войну Советскому Союзу. В ответ на вхождение войск союзники Польши — Франция и Британия — должны были объявить войну агрессору сразу же, автоматически. Что произошло на самом деле? Польское руководство дает приказ: не сопротивляться частям Красной армии, это — не агрессор", — напоминает страницы истории тем, кто их не знал, Владимир Мединский.Западные демократии многое что не хотят сейчас вспоминать. Например, "Рейс обреченных". Тот самый лайнер с еврейскими беженцами, который не пустила к себе Америка. А вот что происходило на новой советско-польской границе в 1939 году. Командиры погранзастав писали в центр."На немецкой стороне стоит огромная толпа евреев, которые хотят перейти к нам и стать советскими гражданами, спасаясь от жуткого террора, хотя еще никаких концлагерей не было: "Что с ними делать?" Руководство НКВД отвечало: "Пропускайте", — рассказывает о событиях 81-летней давности председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов.Конечно, в этой книге далеко не только про Польшу. А также про Лигу Наций, про Великобританию и Францию, про массовые поставки советского золота в США, про Катынь, итальянский фашизм и гражданскую фону в Испании. Без гнева и политической конъюнктуры.