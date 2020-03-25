Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин лично принял решение посетить инфекционную больницу в Коммунарке без подготовки и без каких-либо мер безопасности, но без защитного костюма находился только в так называемой чистой зоне.

Владимир Путин 24 марта посетил больницу в Коммунарке (Новая Москва), куда привозят больных с подозрением на COVID-19. Там президент России посетил приемное отделение и пообщался с главврачом больницы и персоналом.Перед обходом инфекционной больницы он снял с себя олимпийку и переоделся в защитный комбинезон, бахилы и черную маску, которая полностью закрывала его лицо.На руках главы государства были перчатки, а голову защищал капюшон. Кроме того, Путин обработал руки антисептическим средством.Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства лично принял решение посетить инфекционную больницу в Коммунарке без подготовки и без каких-либо мер безопасности, но без защитного костюма находился только в так называемой "чистой зоне".Во время осмотра медучреждения Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы снять Владимира Путина на телефон и попросил прислать видео.До этого визита президент провел совещание в Ново-Огареве по вопросам борьбы с коронавирусом, в котором приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр столицы Сергей Собянин и глава Минздрава Михаил Мурашко.Путин выслушал их доклады о положении дел и прямо на совещании принял решение съездить в больницу в Коммунарке, чтобы посмотреть, как там обстоят дела, сообщил Дмитрий Песков.Во время осмотра медучреждения Путин отметил высокое качество работы медперсонала, ухода за пациентами и слаженность коллектива больницы.Президент также поинтересовался у главврача Дениса Проценко, нравится ли ему больница, на что он ответил: "Космос".Проценко рассказал главе государства, что учился и работал по обмену в Европе, но в Коммунарке все организовано на порядок лучше.Также глава государства провел в больнице рабочее совещание, сообщает "Россия 24".По последним данным Оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, число случаев заражения в России за последние сутки выросло на 57 — до 495.