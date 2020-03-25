Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон продлит контракт с Ювентусом еще на один год. 42-летний голкипер решил повременить с завершением карьеры.

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон продлит контракт с "Ювентусом" еще на один год. 42-летний голкипер решил повременить с завершением карьеры.Как сообщает итальянский портал Tuttosport, Буффон решил остаться в "Ювентусе" в качестве действующего футболиста. Руководство клуба также заинтересовано, чтоб легендарный вратарь продолжил выступления. Чемпион Италии рассчитывает на Буффона, как на резервного голкипера и одного из самых авторитетных футболистов.Буффон защищал ворота "Ювентуса" с 2001 по 2018 год. Сезон 2018-10 он провел в "Пари Сен-Жермен", а прошлым летом вернулся в Турин. В текущем сезоне Джанлуиджи сыграл семь матчей в Серии А.