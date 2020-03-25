Чемпионат Белоруссии по футболу не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса. Матчи второго тура пройдут в запланированный срок при зрителях.

Чемпионат Белоруссии по футболу не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса. Матчи второго тура пройдут в запланированный срок при зрителях.Федерация футбола Белоруссии решила не прерывать стартовавший на прошлой неделе чемпионат страны. "Ситуация не настолько критическая, чтобы отменять матчи. Все встречи пройдут в намеченный срок со зрителями", — цитирует "Спорт-Экспресс" пресс-секретаря федерации Александра Алейника.В настоящее время в Белоруссии зафиксирован 81 случай заражения вирусом COVID-19. 22 человека поправились и выписаны. Белоруссия остается единственной европейской страной, не прерывавшей свой футбольный чемпионат.