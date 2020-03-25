Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому при легком течении заболевания.

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому при легком течении заболевания.Легким обозначено состояние, когда температура тела меньше 38,5 градусов, дыхание свободное, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93 процентов, передает "Интерфакс".Если хотя бы один из этих симптомов будет обнаружен, бригада врачей госпитализирует такого пациента. Это правило касается и пациентов старше 65 лет, либо заболевших с хроническим заболеванием (сахарный диабет, ХОБЛ, бронхиальная астма, хроническая сердечная недостаточность), беременностью, даже если симптомы говорят о легком течении болезни.Также будет госпитализирован пациент, проживающий с членами семьи из высокой категории риска с невозможностью их отселения.