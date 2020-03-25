25.03.2020

2020-03-25 12:50:03

Дорога в деревне Пестово стала похожа на противотанковый ров

Ямы и канавы вместо дорожного полотна. Жители деревни Пестово Ковровского района каждую весну не могут пройти даже к остановке общественного транспорта. Кто ответствен за дорожный коллапс в деревне, где живут всего 7 человек?

Эта сельская дорога в деревни Пестово больше напоминает противотанковый ров. Пройти весной к остановке для местных жителей целое испытание. В этих выбоинах вязнет даже техника. Недавно в грязи застряла скорая помощь.

Екатерина Шашкина, жительница д. Пестово: «Вот как ее закончили, и тут ни бордюра не сделали вдоль дороги, ничего, ни стоки. Здесь вообще нас затопило с 2000 года, и чуть ли не каждый год со слезами ездишь и жалуешься».

Екатерина Шашкина уже 20 лет добивается от чиновников всех уровней нормального дорого дорожного полотна, но тщетно.

Вместе с жителями деревни (а в Пестово их всего восемь человек) всеми силами пытаются поправить дорогу самостоятельно. То привезут машину песка, то несколько ведер щебня. Но все их труды исчезают с первыми весенними водами. Федеральная трасса как в Европе, а рядом с ней - прошлый век , говорят о своей жизни люди. Глава местного поселения - не помощник.

Раиса Горшкова, жительница д. Пестово: «Вот здесь мы сделали колышки, чтобы около дома не ездили машины, так взяли, и Максимов прислал нам женщин, и говорят, мы сейчас Вас оштрафуем».

Слава Богу, говорят женщины, что в деревне остались мужчины. Евгений Горшков каждый день заделывает новые ямы и выравнивает обочину обыкновенной лопатой.

Евгений Горшков, житель д. Пестово: «Тут не пройти, не проехать, весной особенно, даже пешком не пройдешь, сделать щебенкой, хоть засыпать будут и ездить и ходить пешком».



В районной администрации о проблемы жителей деревни знают и даже сочувствуют. Чиновники давно ведут переговоры с федеральными дорожниками о обустройстве прилегающей территории. По словам главы администрации Ковровского района, ждать осталось недолго

Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района: «Последнее совещание, которое у нас было в департаменте транспорта, предположительное начало капитального ремонта - 2021 год, и согласно этому проекту, там должен быть хороший асфальтированный проезд сделан, по которому люди смогут добираться к каждому дому».

В ожидании перемен к лучшему, в районной администрации обещали помочь пестовцам. Вячеслав Скороходов отдал распоряжение выехать на место с инспекцией, а также выровнять обочину грейдером.

Александр Сыпченко, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»