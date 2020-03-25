Европейский центральный банк хочет быть основным покупателем коммерческих бумаг на рынке, заявил глава Банка Франции Франсуа Вильеруа де Галью.

Европейский центральный банк хочет быть основным покупателем коммерческих бумаг на рынке, заявил глава Банка Франции Франсуа Вильеруа де Галью.19 марта Европейский центральный банк заявил, что он запустит чрезвычайную программу покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро, чтобы ограничить экономический ущерб от коронавируса.Новая программа получила название Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Она будет включать "все категории активов, отвечающие требованиям существующей программы покупки активов (APP)", говорится в сообщении ЕЦБ.ЕЦБ хочет покупать небанковские корпоративные коммерческие бумаги на вторичном и на первичном рынках."Мы намерены быть оперативным, справедливым и значимым игроком на рынке коммерческих бумаг, начиная с этой недели, чтобы вернуть доверие", — заявил Вильеруа в интервью французскому сайту Wansquare.Программа покупки дополнительных государственных и корпоративных облигаций будет завершена только после того, как регулятор "решит, что фаза кризиса коронавируса COVID-19 закончилась, но в любом случае не раньше конца года".В рамках PEPP Европейский центральный банк сможет покупать, в частности, долговые обязательства Греции, которые не были включены в прежнюю программу скупки активов.