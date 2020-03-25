Российские железные дороги до конца мая отменяют ряд поездов из-за пандемии коронавируса. Эксперт движения СИЛЬНАЯ РОССИЯ по вопросам пассажиров, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов объяснил необходимость ограничений.

"Российские железные дороги" до конца мая отменяют ряд поездов из-за пандемии коронавируса. Эксперт движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ" по вопросам пассажиров, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов объяснил необходимость ограничений.По его словам, большинство поездов в центральной России ужеходят с меньшей загрузкой. "В них сейчас достаточно мало пассажиров",– сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".РЖД идут на ограничение для оптимизации расходов."Также это делается в рамках профилактики заражения коронавирусом. Этокомплексная работа, чтобы люди оставались дома и не способствовалираспространению эпидемии", – сказал Зотов.Напомним, что РЖД в среду, 25 марта, объявили об отмене рядарейсов на фоне падения спроса из-за пандемии коронавируса. Ограничения вводятсяс начала апреля до конца мая.Транспортная доступность между регионами будет сохранена. Вслучае отмены поезда пассажирам предложено воспользоваться альтернативнымипоездами.В России 25 марта было выявлено 163 новых случаев заражениякоронавирусом, из них 120 – в Москве. Всего в нашей стране количествозараженных выросло до 658.Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Это значит, что COVID-19 обнаружен в большинстве стран мира.Количество зараженных быстро растет и приближается к 500 тысячам. Погибли более 16 тысяч, выздоровели – около 100. Многие страны закрыли границы, введены ограничения на передвижение в городах.Публикация от (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT