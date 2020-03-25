Российские железные дороги до конца мая отменяют ряд поездов из-за пандемии коронавируса. Эксперт движения СИЛЬНАЯ РОССИЯ по вопросам пассажиров, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов объяснил необходимость ограничений.
"Российские железные дороги" до конца мая отменяют ряд поездов из-за пандемии коронавируса. Эксперт движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ" по вопросам пассажиров, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов объяснил необходимость ограничений.
По его словам, большинство поездов в центральной России уже
ходят с меньшей загрузкой. "В них сейчас достаточно мало пассажиров",
– сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".
РЖД идут на ограничение для оптимизации расходов.
"Также это делается в рамках профилактики заражения коронавирусом. Это
комплексная работа, чтобы люди оставались дома и не способствовали
распространению эпидемии", – сказал Зотов.
Напомним, что РЖД в среду, 25 марта, объявили об отмене ряда
рейсов на фоне падения спроса из-за пандемии коронавируса. Ограничения вводятся
с начала апреля до конца мая.
Транспортная доступность между регионами будет сохранена. В
случае отмены поезда пассажирам предложено воспользоваться альтернативными
поездами.
В России 25 марта было выявлено 163 новых случаев заражения
коронавирусом, из них 120 – в Москве. Всего в нашей стране количество
зараженных выросло до 658.
Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Это значит, что COVID-19 обнаружен в большинстве стран мира.
Количество зараженных быстро растет и приближается к 500 тысячам. Погибли более 16 тысяч, выздоровели – около 100. Многие страны закрыли границы, введены ограничения на передвижение в городах.
Публикация от (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT