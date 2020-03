Страны Евросоюза достигли политической договоренности об открытии переговоров о вступлении в союз с Албанией и Северной Македонией.

Об этом мировую общественность проинформировал на своей странице в Twitter комиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгели.Very pleased that #EU member states today reached political agreement on opening of accession talks with #Albania and #North #Macedonia. I wholeheartedly congratulate both countries. This also sends a loud and clear message to #WesternBalkans: your future is in EU.— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 24, 2020Он поздравил Албанию и Северную Македонию и подчеркнул, что данный шаг является важным сигналам для государств западных Балкан о том, что их политическое будущее находится в Европейском Союзе.В настоящий момент в ЕС, от которого 31 января 2020 года отделилась Великобритания, насчитывает 27 стран-участниц.Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.ЕС ведет также переговоры о вступлении с Сербией и Черногорией.